Американский актер сломал ногу в Москве

Актеру из США Дэниэлу Барнсу потребуется операция из-за перелома ноги в Москве

Американский и российский актер Дэниэл Барнс, один из авторов YouTube-проекта школы английского языка SkyEng, сломал ногу. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По информации источника, Дэнни поскользнулся на льду во дворе дома на Ленинском проспекте. Сообщается, что 35-летний актер упал и сломал ногу. Прохожие помогли ему подняться и дождаться скорую помощь. Сейчас его готовят к операции.

Барнс приехал в Россию в 2012 году, а в 2016 году окончил мастерскую ГИТИСа. Помимо блогерской деятельности, известен ролями в российских фильмах и сериалах «Притяжение», «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана», «Отель Элеон» и спектаклях Театра Ермоловой.

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