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16:03, 19 февраля 2025Россия

Автоматчики ворвались в российскую школу единоборств и уложили детей лицом в пол

В Краснодаре правоохранители пришли в школу единоборств в поисках нелегалов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодаре вооруженные силовики пришли в детскую академию единоборств «Молодые Орлы» на Восточно-Кругликовской улице. Видео облавы на спортшколу опубликовала Baza в Telegram.

На записи видно, как несколько мужчин в камуфляже, среди которых есть автоматчики, с криками врываются в зал во время тренировки, и приказывают всем присутствующим лечь лицом в пол. Тех, кто пытается подняться или перевернутся, правоохранители возвращают в исходное положение. Как отмечается в посте, аналогичные меры применили к ожидавшим детей в коридоре родителям, что осталось за кадром.

По информации издания, инцидент произошел 13 февраля. В школе единоборств силовики, предположительно, искали нелегальных мигрантов, однако проверка паспортов не выявила ни одного нарушителя.

Также стало известно, что за несколько минут до мероприятия правоохранители пришли на старый адрес спортшколы, где никого не было. Тогда один из силовиков позвонил тренеру с вопросом о записи на тренировку и узнал место проведения занятий.

В октябре 2022 года силовики без предупреждения провели в школе №1 Геленджика антитеррористические учения с захватом заложников, которые сопровождались звуками стрельбы, напугавшими учителей и детей. Возмущенные родители обратились за разъяснениями в городское управление образования. При этом в Минобразования Краснодарского края заявили, что учения были плановыми, а школьников и сотрудников учреждения ставили о них в известность. Однако по факту произошедшего организовывали проверку.

ЖЗЛ
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