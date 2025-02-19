Бывшего мэра российского города осудили за хищение земельных участков

В хабаровском крае осудили бывшего мэра за хищение земельных участков

В хабаровском крае осудили бывшего мэра Павла Боровского за хищение земельных участков. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, сначала Боровского, экс-главу Советской Гавани, сняли с поста за то, что он скрыл брак со своей подчиненной. После этого вскрылись его частые поездки в Хабаровск, Москву, Владивосток и Комсомольск-на-Амуре по личным делам. При этом все это оплачивалось из бюджета города. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.

Также с 2017 года он оформил на себя и знакомых шесть участков земли на побережье, которые принадлежали городу, и перевел в жилую застройку. Ущерб по этому эпизоду составил более восьми миллионов рублей.

Суд приговорил его к пяти годам условно с лишением права занимать руководящие должности в государственных структурах.

Ранее сообщалось, что главу муниципального района в России отправили в колонию на семь лет за махинации.