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15:22, 19 февраля 2025Мир

Бывший премьер Британии объяснил слова Трампа о разжигании конфликта Украиной

Джонсон: Трамп обвинил Украину в разжигании конфликта, чтобы шокировать Европу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jemal Countess / Getty Images

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в разжигании конфликта, чтобы шокировать Европу и принудить ее к активным действиям. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в социальной сети Х.

«Заявления Трампа направлены не на историческую достоверность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать», — заявил Джонсон.

Бывший премьер Британии призвал Европу «перестать поддаваться скандалу» из-за высказываний американского лидера. По его словам, вместо этого европейские страны должны помочь ему с урегулированием украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Украине никогда не следовало разжигать конфликт с Россией. По его словам, Киев мог заключить сделку по урегулированию кризиса, но не сделал этого.

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