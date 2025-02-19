Трамп: Украине не следовало разжигать конфликт с Россией

Украине никогда не следовало разжигать конфликт с Россией, Киев мог заключить сделку по урегулированию кризиса, но не сделал этого. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает The Telegraph.

«Сегодня я услышал: "Нас не пригласили [за стол переговоров]". Ну, вы были там целых три года. Вам никогда не следовало этого начинать. Вы могли бы заключить сделку», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что «недоделанный переговорщик» мог бы урегулировать украинский кризис «еще много лет назад, не потеряв при этом территории и жизни».

31 января президент России Владимир Путин рассказал, что Москву попросили отвести свои войска из-под Киева в 2022 году лидеры стран Европы, чтобы Украины взамен подписала мирное соглашение. Он отметил, что российская сторона была готова заключить сделку. Однако Киев взял паузу на неделю для совещания с союзниками, после чего договор так и не был подписан.