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00:21, 31 января 2025Россия

Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

Путин: Россию об отводе войск из-под Киева в 2022 году попросили лидеры Европы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Россию попросили отвести свои войска из-под Киева в 2022 году лидеры стран Европы, чтобы Украины взамен подписала мирное соглашение. Такие детали событий того периода раскрыл президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор <...> с пистолетом у виска. Да хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева», — рассказал глава государства.

По словам Путина, российская сторона понимала, что возможен обман, но выбрала путь недопущения серьезного кровопролития. Вывод войск из-под Киева начался в конце марта, а закончился 4 апреля, часть подразделений ушла через Белоруссию, часть — напрямую в РФ. После этого, 15 апреля, были созданы наброски мирного договора между конфликтующими странами.

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