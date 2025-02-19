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20:32, 19 февраля 2025Силовые структуры

Cо сбившего на BMW женщину с коляской автоблогера сняли часть обвинений

С автоблогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской, сняли часть обвинений
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

С блогера Гаджи Гаджиева, сбившего женщину с коляской во время дрифта, сняли часть обвинений. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, уголовное дело по статье 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») УК РФ в отношении блогера прекращено. Однако ему как и прежде грозит два года колонии по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

В середине ноября 2024 года блогер за рулем BMW дрифтовал на парковке в подмосковном Одинцово, где за ним наблюдала толпа зрителей. Гаджиев не справился с управлением, и его машина влетела в людей, попутно сбив несколько человек. В числе пострадавших была женщина с коляской.

Блогер добровольно сдался полиции спустя 10 дней после происшествия.

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