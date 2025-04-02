Сбившего на BMW россиянку с коляской автоблогера отпустили из-под стражи

Суд отпустил под домашний арест сбившего женщину с коляской автоблогера Гаджиева

Московский областной суд отпустил под домашний арест автоблогера Гаджи Гаджиева, который в середине ноября 2024 года сбил людей во время дрифта на парковке в Одинцово. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его адвоката Дилана Раджави.

Домашний арест мужчине одобрили по месту проживания в Дагестане. Его защита будет настаивать на изменении адреса на Московский регион.

В середине ноября 2024 года Гаджиев за рулем BMW дрифтовал на парковке в подмосковном Одинцово, где за ним наблюдала толпа зрителей. В какой-то момент он не справился с управлением, а его машина влетела в людей, попутно сбивая несколько человек. В числе пострадавших оказалась женщина с коляской.

Блогер добровольно сдался полиции спустя 10 дней после случившегося. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и статьи 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По решению суда Гаджиев находился под стражей.

