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00:20, 20 февраля 2025Россия

Депутат рассказал о наказании за спасение девушки от мигрантов с ножами

«Царьград»: Депутат получил штраф за спасение девушки от мигрантов с ножами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин получил штраф за спасение девушки от толпы мигрантов ножами. Об этом он рассказал «Царьграду».

Политик объяснил, что женщина стала свидетельницей избиения местного жителя толпой иностранцев и попросила сопроводить ее в безопасное место. При попытке уехать с места конфликта мигранты напали на них, и Турусин вынужден был выстрелить из травматического пистолета.

Поссле этого полиция составила протокол на Турусина за стрельбу в общественном месте. Суд оштрафовал депутата на 40 тысяч рублей и постановил изъять оружие. «Человек, обладающий оружием для самообороны, не вступится за жертву, если станет свидетелем преступления. Потому что будет знать, что его оштрафуют. И люди пишут: такое происходит везде», — посетовал парламентарий.

Ранее Турусин рассказал, что выходцы одной из закавказских стран толпой избили бойца специальной военной операции (СВО). «Ему голову палками пробили, два пальца сломали, зубы выбили. Парень боится что-то рассказывать: там же их родственники остались», — указал он.

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