Депутат рассказал о толпе избивших бойца СВО мигрантов

Самарский депутат Турусин рассказал о мигрантах, толпой избивших бойца СВО

Депутат Кировского райсовета Самары Сергей Турусин рассказал об орудующей в городе банде мигрантов. Об этом пишет «Царьград».

По его словам, выходцы одной из закавказских стран толпой избили бойца специальной военной операции (СВО). «Ему голову палками пробили, два пальца сломали, зубы выбили. Парень боится что-то рассказывать: там же их родственники остались», — указал он.

В январе Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета при нападении мигрантов. Депутат оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих с одной из местных жительниц. Женщина попросила депутата Турусина сопроводить ее в безопасное место, и при попытке уехать с места инцидента мигранты напали на него с ножами.