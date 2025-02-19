Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию на фронте со спецпредставителем Трампа

Ермак обсудил ситуацию на фронте со спецпредставителем Трампа Келлогом

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил ситуацию на фронте со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом в ходе его визита в Киев. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Ермака.

«Для нас важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию о происходящем на фронте», — подчеркнул руководитель ОП Украины.

По итогам беседы с Келлогом Ермак анонсировал брифинги командования Вооруженных сил Украины и командиров на местах о ситуации на поле боя с участием спецпредставителя Трампа. Чиновник призвал Белый дом продолжить военную поддержку Киева и заявил об интересе к партнерству с Вашингтоном.

Келлог прибыл с визитом в Киев днем 19 февраля. Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что США «понимают необходимость гарантий безопасности» для Украины после завершения конфликта.