Bild: Командование СДК готовится к возможному выводу сил США из Косово

Итальянское командование Силами НАТО для Косова KFOR (Kosovo Force, также известна в русскоязычных источниках как СДК — «Силы для Косово» — прим. «Ленты.ру») готовится к возможному выводу американского контингента в случае решения администрации президента США Дональда Трампа о сокращении войск в Европе. Об этом сообщает Bild со ссылкой на немецких дипломатов.

«О возможных изменениях беспокоятся и в Италии. Власти страны готовятся к возможному выводу войск США из Косово, что может усилить напряженность на Балканах, особенно с Сербией», — говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, такой сценарий является вполне реалистичным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и страны Европейского союза пытаются выламывать руки Сербии, требуя предать своего союзника, Россию, в обмен на вступление в сообщество.