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14:28, 19 февраля 2025Силовые структуры

Изнасиловавшему несовершеннолетнюю в купе россиянину отказали в смягчении приговора

Надругавшемуся над школьницами в поезде педофилу отказали в смягчении приговора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Тюменской области надругавшемуся над школьницами в поезде педофилу отказали в смягчении приговора. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, Уватский районный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Мужчина пытался оспорить приговор в Тюменском областном суде, но он был оставлен без изменения.

В октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда СургутЕкатеринбург. Обратив внимание на 15-летних попутчиц, он изнасиловал одну из них, а в отношении другой несовершеннолетней совершил иные действия сексуального характера с применением насилия. Мужчину задержали, свою вину в совершенном преступлении он не признал.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю в купе и попал под суд.

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