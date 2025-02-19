Изнасиловавшему несовершеннолетнюю в купе россиянину отказали в смягчении приговора

Надругавшемуся над школьницами в поезде педофилу отказали в смягчении приговора

В Тюменской области надругавшемуся над школьницами в поезде педофилу отказали в смягчении приговора. Об этом сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, Уватский районный суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Мужчина пытался оспорить приговор в Тюменском областном суде, но он был оставлен без изменения.

В октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут — Екатеринбург. Обратив внимание на 15-летних попутчиц, он изнасиловал одну из них, а в отношении другой несовершеннолетней совершил иные действия сексуального характера с применением насилия. Мужчину задержали, свою вину в совершенном преступлении он не признал.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю в купе и попал под суд.