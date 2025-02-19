Известный продюсер проклял Лолиту

Продюсер Андрей Разин назвал Лолиту Милявскую главным провокатором шоу-бизнеса

Продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», раскритиковал артистку Лолиту Милявскую. Его слова передает издание «Московский комсомолец».

Разин заявил, что певица «наехала на него» и даже угрожала ему фразой «Разин, тебе не жить». Продюсер считает Лолиту главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.

«Я давно проклял Лолиту. И свое проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она — самый большой провокатор нашей эстрады», — заявил Андрей.

Комментируя скандалы с участием Милявской, Разин сообщил, что ему известны подробности нашумевшей «голой вечеринки», где, в том числе, была замечена певица.

«На нее потратили 84 тысячи долларов, она была оплачена Америкой. Хотели показать, что происходит в России, заточили туда мерзость, заставили быть в неглиже. Ни один артист "Ласкового мая" не позволил бы себе такого унижения», — добавил продюсер.

Ранее стало известно, что Лолита оценила убытки после отмены концертов в России.