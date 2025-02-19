Лавров высказался о мнении Трампа относительно «жалких личностей» вроде Зеленского

Лавров: Трамп не раскрывает своего мнения о жалких личностях вроде Зеленского

Президент США Дональд Трамп не раскрывает своего мнения о «жалких личностях» вроде украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком. Министр отметил, что Трамп привык разговаривать прямо.

«Такие люди обычно не раскрывают своих мнений о печальных личностях, подобных господину Зеленскому», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что движение к нормализации отношений Москвы и Вашингтона началось. Он уточнил, что стороны выразили готовность не только решать сообща украинский кризис, но и налаживать партнерство в торгово-экономической сфере.