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13:45, 19 февраля 2025Россия

Момент взрыва на российском нефтяном месторождении попал на видео

Появились кадры взрыва на Радонежском нефтяном месторождении в Тюменской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента взрыва на Радонежском месторождении в Тюменской области. Их публикукет Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден момент взрыва, после которого начинает полыхать мощный пожар. Судя по видео, одежда на одном из сотрудников месторождения загорается — мужчина пытается потушить себя, ему также помогает коллега.

Предварительно, при взрыве пострадали два сотрудника месторождения, которые работали помощниками бурильщика. Их госпитализировали с ожогами, врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Взрыв на месторождении прогремел вечером во вторник, 18 февраля. ЧП произошло во время ремонта оборудования, на предприятии зафиксировали выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность.

ЖЗЛ
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