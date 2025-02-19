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13:34, 19 февраля 2025Россия

На российском нефтяном месторождении прогремел взрыв

В Тюменской области взрыв прогремел на нефтяном месторождении, есть пострадавшие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Тюменской области взрыв прогремел на нефтяном месторождении, есть пострадавшие. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как утверждает российское издание, травмы получили двое сотрудников. Их состояние оценивается как тяжелое.

Baza разузнала, что все произошло 18 февраля во время ремонта оборудования. На предприятии зафиксировали непредвиденный выброс смеси газа, нефти и воды на поверхность, затем возник пожар. Двое рабочих оказались рядом с пламенем и получили серьезные ожоги.

Через некоторое время пожар удалось потушить, но из-за ЧП была остановлена работа 23 скважин.

Сейчас пострадавших мужчин ввели в медикаментозный сон.

Ранее в Новосибирске произошел взрыв на заводе по производству газировки. Тогда кровля обрушилась на площади 150 квадратных метров, также на площади 70 квадратных метров рухнула часть стены.

ЖЗЛ

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