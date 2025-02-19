Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
3:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
1:1
Завершен
Фейеноорд
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Бавария
1:1
Завершен
Селтик
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Бенфика
3:3
Завершен
Монако
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Аталанта
1:3
Завершен
Брюгге
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
01:01, 19 февраля 2025Спорт

«Монако» без Головина вылетел из Лиги чемпионов

«Монако» сыграл вничью с «Бенфикой» без Головина и вылетел из Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

«Монако» на выезде сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 февраля, и завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Керем Актюркоглу, Вангелис Павлидис, реализовавший пенальти, и Оркун Кекчю. У «Монако» голы на счету Такуми Минамино, Элисса Бен-Сегира и Джорджа Иленикены.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за травмы. По сумме двух матчей «Монако» проиграл «Бенфике», в первой встрече со счетом 1:0 победили португальцы.

«Монако» вылетел из Лиги чемпионов. «Бенфика» узнает соперника по 1/8 финала в пятницу, 21 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      Основатель Pink Floyd предрек побег Зеленского с Украины

      Мошенники придумали новый способ обмана с «безопасными счетами»

      Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями

      Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом

      Трамп заявил о нежелании России уничтожать украинские города

      Кулеба призвал Киев помешать мирному плану Трампа

      Трамп возмутился использованием Украиной помощи США

      «Монако» без Головина вылетел из Лиги чемпионов

      Трамп раскрыл возможные сроки встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше