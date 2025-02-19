«Монако» без Головина вылетел из Лиги чемпионов

«Монако» сыграл вничью с «Бенфикой» без Головина и вылетел из Лиги чемпионов

«Монако» на выезде сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 февраля, и завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Керем Актюркоглу, Вангелис Павлидис, реализовавший пенальти, и Оркун Кекчю. У «Монако» голы на счету Такуми Минамино, Элисса Бен-Сегира и Джорджа Иленикены.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за травмы. По сумме двух матчей «Монако» проиграл «Бенфике», в первой встрече со счетом 1:0 победили португальцы.

«Монако» вылетел из Лиги чемпионов. «Бенфика» узнает соперника по 1/8 финала в пятницу, 21 февраля.