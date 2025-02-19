Мошенники начали красть деньги россиян с помощью новой уловки

Мошенники представляются сотрудниками Wildberries и крадут данные россиян

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейса Wildberries, чтобы украсть личные данные и деньги россиян. Об этой новой уловке компания сообщила «Ленте.ру».

Сообщается, что мошенники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что срок бесплатного хранения их товара в пункте выдачи истек. Чтобы отменить заказ, они просят назвать код из СМС.

«Он нужен для того, чтобы украсть данные клиента — например, от личного кабинета на "Госуслугах" — или списать средства с его банковской карты», — объяснили в компании.

Представители маркетплейса заверили, что у мошенников не может быть данных о заказах россиян, и отметили, что достоверную информацию о своих заказах можно найти в личном кабинете. Они также напомнили, что не следует называть никакие секретные коды неизвестным собеседникам.

Ранее россиян предупредили о еще одном новом способе мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники могут использовать СНИЛС, чтобы оформить на жертв кредит.