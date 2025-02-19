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11:59, 19 февраля 2025Силовые структуры

Мошенники обманом убедили российскую учительницу работать на них курьером

В Петербурге мошенники обманом убедили учительницу работать на них курьером
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мошенники обманом убедили женщину работать на них курьером. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 58-летнему мужчине позвонили мошенники под предлогом продления договора на связь и попросили сообщить паспортные данные, что он и сделал. Его жена Наталья заподозрила неладное и обратилась в полицию. Там ей подтвердили ее опасения и сказали дальше не продолжать с ними общение.

На следующий день с женщиной связались сначала якобы из военной прокуратуры, а затем из ФСБ. Они также сказали, что с ее мужем общались мошенники и похвалили за бдительность. Но переданные им данные уже использовали для переоформления квартиры на третьих лиц. Однако ситуацию можно исправить и вернуть квартиру. Для этого ей нужно согласиться на сотрудничество и помочь им. Потерпевшая согласилась.

Помощь заключалась в том, что было необходимо проехаться по адресам и собрать посылки. Пострадавшая начала с Будапештской улицы, где встретилась с дедушкой. После обмена кодовыми словами она забрала у него пакет с деньгами. После того, как она забрала посылки у нескольких человек, у нее состоялась встреча с якобы инкассатором, который забрал все собранные деньги. Затем она отправилась по остальным адресам, но в селе Красное ее задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка попалась на афере с продажей машины.

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