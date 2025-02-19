МВД России прекратило розыск обвиненного в мошенничестве Винника

МВД России сняло с розыска обвиненного в мошенничестве Винника

МВД России прекратило розыск Александра Винника, обвиненного в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, это связано с отсутствием претензий силовиков к нему.

О том, что в России расследуется уголовное дело в отношении Винника, стало известно в сентябре 2017 года. Согласно делу, фигурант похитил денежные средства организации на сумму более 600 тысяч рублей под предлогом поставки оборудования.

Он был объявлен в розыск.

В феврале россиянин вернулся на родину в рамках обмена после многолетнего пребывания в американской тюрьме. В США «криптовалютный король» обвинялся в создании биржи криптовалют BTC-e.

