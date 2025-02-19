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01:46, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ обмана с «безопасными счетами»

МВД: мошенники начали просить пополнять их карты через специальное приложение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Мошенники придумали новый способ обмана и начали просить пополнять их карты через специальное приложение. Об этом управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило в Telegram-канале.

Как отметили специалисты, сначала преступники просят снять со своего банковского счета наличные в кассе. Затем они призывают установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты. После этого человека просят авторизоваться в нем, введя данные банковской карты, реквизиты которой направляют сами преступники, а также с помощью приложения через банкомат пополнить наличными банковскую карту.

Затем требуется удалить из приложения указанные карты. В управлении объяснили, что такая схема позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы.

Ранее жительница города Бора Нижегородской области лишилась квартиры и накоплений после общения с мошенниками.

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