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08:11, 19 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о массовых побегах мобилизованных солдат ВСУ

Украинский пленный Добож заявил о массовых побегах мобилизованных солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский военнопленный Карл Добож рассказал о массовых побегах мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с полигонов и позиций, пишет ТАСС.

Как отметил боец, после медкомиссии его отвезли в Ужгород, где мобилизованных обучали молодые курсанты. «Там было нас приблизительно 180 человек. Большинство сбежали оттуда», — добавил он.

Как указал пленный, оставшихся 24 человек посадили в автобус и отвезли в район Купянска. «Я услышал от сопровождающего, что сбежали еще восемь человек», — подчеркнул он.

Ранее стали известны причины массового дезертирства из ВСУ. Политолог Богдан Безпалько считает, что оно связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирии между российской и украинской сторонами.

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