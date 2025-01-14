Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

Политолог Безпалько: массовое дезертирство из ВСУ связано со слухами о перемирии

Массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирии между российской и украинской сторонами. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» политолог Богдан Безпалько.

По его словам, сейчас в украинском обществе распространено мнение, что усилия избранного президента США Дональда Трампа по прекращению огня скоро дадут результат. Это, как считает политолог, серьезно подрывает мотивацию украинских военнослужащих сражаться, порой низводя ее почти до минимума.

«У солдат появилась надежда дожить до перемирия, никто не хочет умирать под конец войны. Потому многие выбирают побег. Они рассуждают, что переждать несколько месяцев и остаться в живых разумнее, чем искать удачи в штурмах», — объяснил Богдан Безпалько.

Он добавил, что самая популярная стратегия у мужчин на Украине сегодня — либо всеми силами уклоняться от мобилизации, либо бежать с передовой и скрываться, например, у родственников.

Ранее стало известно, что из «элитной» 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», снаряженной и обученной во Франции, сбежали до трети бойцов. Вскоре командование изъяло из подразделения всю натовскую технику, а батальоны — распределила по другим частям.