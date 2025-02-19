Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

В Ярославской области задержали россиян, укравших молоко из цистерны

В Ярославской области полицейские задержали группу россиян по делу о краже крупной партии сырого молока. Об этом в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, предприимчивые граждане во время транспортировки молока слили часть продукции из автоцистерны, а чтобы кража не вскрылась, заполнили емкость водой и специальной сывороткой. Сделано это было ради наживы — подозреваемые продали ворованную продукцию и разделили деньги между собой.

«В ходе обысков изъяты молоковоз, шланги для перекачки молока, счетчики, анализатор качества молока, видеорегистраторы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске суд приговорил экс-полицейского и его подельников за похищение.