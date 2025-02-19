Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:03, 19 февраля 2025Силовые структуры

Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

В Ярославской области задержали россиян, укравших молоко из цистерны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Ярославской области полицейские задержали группу россиян по делу о краже крупной партии сырого молока. Об этом в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, предприимчивые граждане во время транспортировки молока слили часть продукции из автоцистерны, а чтобы кража не вскрылась, заполнили емкость водой и специальной сывороткой. Сделано это было ради наживы — подозреваемые продали ворованную продукцию и разделили деньги между собой.

«В ходе обысков изъяты молоковоз, шланги для перекачки молока, счетчики, анализатор качества молока, видеорегистраторы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске суд приговорил экс-полицейского и его подельников за похищение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Предприимчивые россияне ради наживы похитили молоко из автоцистерны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше