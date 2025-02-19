Путин обнял Ксению Собчак

Путин на прощание обнял Ксению Собчак, покидая концерт памяти Анатолия Собчака

Президент России Владимир Путин обнял журналистку Ксению Собчак, покидая концерт памяти ее отца Анатолия Собчака. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер тепло попрощался с вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Людмилой Нарусовой, взяв ее за руку и обменявшись с ней несколькими фразами. После этого Путин подошел к Ксении Собчак приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку.

До этого глава России пообщался с сыном Ксении Собчак Платоном. «Владимир Владимирович несколько минут о чем-то говорил с Платоном. Спрашиваю: "О чем?" Говорит: "Это между нами, но в целом говорили про учебу"», — поведала журналистка.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге. Вместе с президентом РФ почтить память Собчака пришли нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Сбербанка» Герман Греф, замруководителя Администрации президента Дмитрий Козак, экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и многие другие