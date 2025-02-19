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23:47, 19 февраля 2025Россия

Путин обнял Ксению Собчак

Путин на прощание обнял Ксению Собчак, покидая концерт памяти Анатолия Собчака
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин обнял журналистку Ксению Собчак, покидая концерт памяти ее отца Анатолия Собчака. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер тепло попрощался с вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Людмилой Нарусовой, взяв ее за руку и обменявшись с ней несколькими фразами. После этого Путин подошел к Ксении Собчак приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку.

До этого глава России пообщался с сыном Ксении Собчак Платоном. «Владимир Владимирович несколько минут о чем-то говорил с Платоном. Спрашиваю: "О чем?" Говорит: "Это между нами, но в целом говорили про учебу"», — поведала журналистка.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге. Вместе с президентом РФ почтить память Собчака пришли нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Сбербанка» Герман Греф, замруководителя Администрации президента Дмитрий Козак, экс-глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин и многие другие

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