Путин: У Европы нет оснований для негативной реакции на переговоры России и США

У Европы нет оснований для негативной реакции на переговоры России и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии, так как американские представители продолжают информировать своих коллег из Брюсселя по Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу», — отметил глава государства.

При этом Путин указал, что возмущение украинского руководства фактом проведения встречи российских и американских представителей также является неуместным. Кроме того, он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Европейским союзом (ЕС).

Ранее в беседе с «Лентой.ру» венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил, что страны Европейского союза (ЕС) могут помешать урегулированию конфликта на Украине. Он указал, что Евросоюз сейчас слаб, но не до такой степени, чтобы не затормозить мирный процесс. По его словам, между Брюсселем и Вашингтоном назрел раскол и Киев попытается его использовать, чтобы продлить боевые действия.