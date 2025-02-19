«Разозлили Трампа». На Западе рассказали о реакции президента США на заявления Зеленского о переговорах

Трампа разозлили слова Зеленского о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Западные журналисты раскрыли реакцию президента США Дональда Трампа на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который резко высказался о переговорах Москвы и Вашингтона, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии. Стало известно, что комментарии Зеленского разозлили Трампа.

«Зеленский раскритиковал российско-американские переговоры без участия Киева, заявив, что усилия по прекращению конфликта должны быть справедливыми», — говорится в материале газеты The Guardian. При этом, как отметило издание, украинский лидер сам отложил поездку в Саудовскую Аравию, где состоялась встреча делегаций двух стран.

«Комментарии президента Украины [о переговорах РФ и США], похоже, разозлили Трампа, который начал серию нападок на Зеленского», — раскрыло издание реакцию американского лидера на слова украинского коллеги.

По информации издания, глава Белого дома раскритиковал своего украинского коллегу, заявив, что разочарован жалобами Зеленского на свое исключение из переговоров между США и Россией. Американский президент усилил давление на Зеленского требованием провести выборы.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Трамп исключил желание России уничтожить украинские города

Ранее Дональд Трамп прокомментировал встречу американской и российской делегаций в Эр-Рияде, посвященную урегулированию конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города. Американский лидер также подчеркнул, что РФ могла бы превратить Киев в «масштабное место разрушения», но не хочет этого.

Кроме того, Трамп был разочарован тем, что Киев не использовал возможности для урегулирования конфликта с Москвой. По его мнению, кризис можно было разрешить без территориальных потерь Украины еще несколько лет назад, если бы процессом руководил даже «посредственный переговорщик».

Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда. Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что если Украина хочет получить место за столом переговоров, ей нужно провести выборы президента. По его словам, Владимир Зеленский сейчас получает крайне мало поддержки. «Его рейтинг не превышает четырех процентов», — заявил Трамп.

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Кремле отреагировали на заявления Зеленского

В Кремле заявления Зеленского о переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине назвали противоречивыми. Об этом заявил официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, многое в переговорах зависит от политической воли украинских властей.

Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о возможности любой провокации Зеленского для срыва переговоров. Целью этой провокации, по его словам, будет срыв урегулирования и продолжение «войны до последнего украинца». Медведев допустил, что Зеленский в том числе может организовывать удары по своим же городам и гражданскому населению или же использовать оружие массового поражения по типу «грязной бомбы».

Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку. Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации Дмитрий Медведев зампредседателя Совета безопасности России

Медведев также указал на то, что Зеленский «реально разозлил Трампа», который резко говорит об ответственности за начало боевых действий и требует от Украины отчета об использовании переданных ей денежных средств.