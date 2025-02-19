GIE: Запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25 процентов

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции опустились ниже 25 процентов. Об упавших резервах в одной из самых запасливых стран Европы со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает ТАСС.

Запасы топлива во Франции по состоянию на 17 февраля сократились до 3,2 миллиарда кубометров (24,87 от объема хранилищ). Как отмечают в GIE, прочие страны региона также активно расходуют запасы. Так, ПХГ Германии опустошены до 40,65 процента, Австрии — 54,27 процента, Италии — на 55,03 процента, Нидерландов — на 29,79 процента.

Сильнее всего заполнены резервы Португалии (почти 100 процентов), Швеции (88,05 процента), Испании (66,87 процента) и Польши (55,99 процента).

Британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture призвал возобновить закупки трубопроводного газа из России для преодоления своих экономических трудностей. По его словам, европейская промышленность парализована не по вине России, а по причине саморазрушительной энергетической политики Брюсселя и Берлина. Пытаясь наказать Москву за конфликт на Украине отказом от поставок газа, Европа наносит гораздо больший ущерб себе, нежели России, пояснил дипломат.