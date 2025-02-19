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07:15, 19 февраля 2025Экономика

Россиянам предсказали сроки замедления инфляции

Экономист Щербаченко: Инфляция в РФ начнет замедляться в начале весны
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Замедление инфляции в России произойдет в начале весны. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировала «Газета.Ru».

По его мнению, в марте цены могут увеличиться на 1-1,2 процента относительно февраля. К проинфляционным факторам Щербаченко отнес стимулирующую спрос бюджетную политику, оживление экономической и потребительской активности на фоне роста доходов и нехватки кадров. Что касается дезинфляционных факторов, то таковыми экономист назвал снижение кредитования, а также укрепление курса российской валюты в условиях роста мировых цен на углеводороды.

Ранее экономист Николай Кульбака призвал не ждать, что инфляция скоро замедлится из-за укрепления рубля. Для того, чтобы это произошло курс российской валюты должен продемонстрировать стабильности в течение года. что касается того роста, который наблюдается в настоящее время, то он носит временный характер.

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