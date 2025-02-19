Россиянин сел на 23 года за расправу над мужчиной при попытке украсть мандарины

В Томске мужчина попытался украсть мандарины, убил человека и сел на 23 года

Томский областной суд приговорил 29-летнего жителя областного центра к 23 годам колонии особого режима за расправу над мужчиной на рынке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 2 статьи 105 («Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга») и части 3 статьи 30 и пункту «г» части 2 статьи 161 («Покушение на грабеж») УК РФ.

Установлено, что 18 июля 2023 года он взял на Фрунзенском рынке с прилавка несколько мандаринов и поспешил с ними скрыться, не расплатившись. Однако его попытался задержать один из покупателей, в результате чего между мужчинами началась потасовка. Во время нее подсудимый достал нож и не меньше трех раз ударил потерпевшего. Одно из ранений оказалось несовместимо с жизнью.

Свою вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний в суде. На предварительном же следствии он уверял, что оборонялся. Известно, что ранее подсудимый привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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