Россиянин сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены

В Севастополе мужчина сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены

В Севастополе полиция задержала 31-летнего местного жителя, который сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по городу.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровь»). Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, злоумышленник выпивал дома, когда его жена вернулась с новой прической. Мужчине обновления в ее внешности не понравились, поэтому он узнал адрес парикмахерши и пошел к ней домой. С порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку. В результате пострадавшей диагностировали несколько переломов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после избиения комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.