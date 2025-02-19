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10:06, 19 февраля 2025Россия

Российские бойцы выследили бившую по Брянской области РСЗО и сняли на видео ее уничтожение

ВС России выследили и уничтожили бившую по Брянской области украинскую РСЗО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выследили и уничтожили бившую по Брянской области украинскую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Военные сняли уничтожение техники на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

РСЗО находилась на территории Сумской области, примерно в 20 километрах от российской границы. По информации портала, место, где находилась боевая машина, было вычислено благодаря ароразведке. Когда экипаж машины вышел из укрытия, чтобы вновь нанести удар по территории России, российский дрон нанес удар по технике и уничтожил ее.

На выложенных кадрах видно, как дрон подлетает к РСЗО, и заметив российский беспилотник экипаж машины бросается врассыпную. На этом моменте видео обрывается.

Ранее стало известно об уничтоженном под Курском батальоне Вооруженных сил Украины с особым контингентом.

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