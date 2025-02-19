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22:15, 19 февраля 2025Мир

Шольц назвал критиков своей политики по Украине «придурками»

Politico: Шольц оскорбил противников его политики по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Swen Pfartner / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал противников своей политики по Украине «придурками». Об этом изданию Politico рассказал депутат от партии «Зеленых» Себастьян Шефер.

По его словам, инцидент произошел в январе. Во время обеда депутаты стали давить на канцлера, призывая того увеличить военную помощь Киеву и обвиняя его в излишней нерешительности. Когда Шефер указал на то, что вклад Германии относительно ВВП слишком мал, Шольц вышел из себя.

«Канцлер ответил бранью, заявив, что только "антипатриотичные провинциальные придурки" будут делать такие заявления», — рассказал депутат.

Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о рушащихся планах президента Франции Эммануэля Макрона создать «антитрамповский интернационал». По его словам, одним из тех, кто отказал Макрону в усилении помощи Киеву, стал Шольц.

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