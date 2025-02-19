Политолог рассказал о рушащихся планах Макрона создать «антитрамповский интернационал»

Политолог Рар: Макрон в полной истерике из-за встречи России и США

Пока многие европейские политики пришли в себя после Мюнхенской конференции по безопасности с осознанием, что путь конфронтации с США никуда не приведет, президент Франции Эммануэль Макрон пока этого не понимает. Об этом в беседе с газетой Взгляд заявил германский политолог Александр Рар, комментируя планы Парижа провести новую встречу по Украине со странами Евросоюза (ЕС) и Канадой.

«Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить "антитрамповский интернационал" для спасения "либеральной Европы"», — сказал он.

По словам эксперта, ранее могло показаться, что Париж вместе с Лондоном и Берлином способен быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО и создать новый союз для помощи Киеву. Однако, считает Рар, все планы Макрона «рушатся».

Так, напомнил Рар, у Европы кончились деньги на поддержку Украины, канцлер Германии Олаф Шольц отказал Макрону в усилении помощи Киеву, однако французский президент пока не осознает текущее положение дел и вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта, он пытается усилить противостояние.

Германский политолог добавил, что президент США Дональд Трамп тем временем договаривается с российским коллегой Владимиром Путиным об урегулировании кризиса, но для Макрона это неприемлемо, поскольку в этом процессе ЕС и Францию в том числе «полностью маргинализируют».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон созовет вторую за три дня срочную встречу стран Европы по конфликту на Украине.

Он также выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным.