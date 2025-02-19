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11:05, 19 февраля 2025Мир

Стало известно об отсутствии у США помещения для генконсульства во Владивостоке

ТАСС: Генконсульству США придется искать здание во Владивостоке при возвращении
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В случае восстановления дипломатических отношений между Россией и США до прежнего уровня американскому генконсульству придется заново искать себе помещение во Владивостоке при возвращении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

«Здание находится в частной собственности. Министерство имущественных и земельных отношений за него не отвечает», — рассказал собеседник агентства.

Бывшее здание генерального консульства страны находилось по адресу: улица Пушкинская, 32. По словам дипломатических источников, когда какая-то страна хочет открыть свое представительство, она сама ищет здание и затем согласует его с МИД РФ. Если стороны все устраивает, страна может арендовать помещение.

Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с Россией в Саудовской Аравии заявил, что следующим шагом станет восстановление нормальной работы дипломатических миссий двух государств. Кроме того, он допустил и восстановление прекративших работу консульских учреждений двух государств.

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