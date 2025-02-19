Суд приговорил россиянина к 24 годам колонии за изнасилование и расправу 19 лет назад

В Петербурге осудили мужчину на 24 года за изнасилование и убийство 19 лет назад

В Санкт-Петербурге осудили мужчину на 24 года за изнасилование и расправу, совершенную 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

По данным суда, ночью с 9 на 10 декабря 2006 года мужчина напал на женщину, проходящую рядом с домом на Невском проспекте, и насильно затащил ее в подъезд. Далее на площадке между вторым и третьим этажом он избил и изнасиловал пострадавшую. После чего решил расправиться с ней и сдавил шею шарфом. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Преступник похитил два мобильных телефона и скрылся с места происшествия.

Совместная работа следователей и криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет позволила выдвинуть версию, что злоумышленником мог быть мужчина, который в 2007 году совершил аналогичное преступление и был приговорен к 20 годам колонии. После проведения генетической экспертизы по шарфу и нижнему белью пострадавшей его причастность к этому эпизоду была подтверждена. Также по особым приметам его опознала продавец магазина, в котором он пытался продать телефон.

Обвиняемый признался в совершенной им расправе. Суд приговорил его к 24 годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 17 годам за расправу над двумя братьями на рыбалке.