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16:59, 19 февраля 2025Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 24 годам колонии за изнасилование и расправу 19 лет назад

В Петербурге осудили мужчину на 24 года за изнасилование и убийство 19 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудили мужчину на 24 года за изнасилование и расправу, совершенную 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

По данным суда, ночью с 9 на 10 декабря 2006 года мужчина напал на женщину, проходящую рядом с домом на Невском проспекте, и насильно затащил ее в подъезд. Далее на площадке между вторым и третьим этажом он избил и изнасиловал пострадавшую. После чего решил расправиться с ней и сдавил шею шарфом. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Преступник похитил два мобильных телефона и скрылся с места происшествия.

Совместная работа следователей и криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет позволила выдвинуть версию, что злоумышленником мог быть мужчина, который в 2007 году совершил аналогичное преступление и был приговорен к 20 годам колонии. После проведения генетической экспертизы по шарфу и нижнему белью пострадавшей его причастность к этому эпизоду была подтверждена. Также по особым приметам его опознала продавец магазина, в котором он пытался продать телефон.

Обвиняемый признался в совершенной им расправе. Суд приговорил его к 24 годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 17 годам за расправу над двумя братьями на рыбалке.

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