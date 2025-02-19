Россиянина приговорили к 17 годам за расправу над двумя братьями на рыбалке

В Волгограде осудили мужчину за убийство двух братьев на рыбалке

В Волгограде осудили мужчину за расправу над двумя братьями на рыбалке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 7 июля 2023 года мужчина приехал на рыбалку на остров Сарпинский, где познакомился с двумя братьями. В ходе совместного отдыха между ними произошел конфликт. В результате виновный схватил нож и два раза ударил 51-летнего рыбака. Затем нанес не менее 16 ударов тупым предметов второму 59-летнему брату. Травмы, полученные ими, оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник столкнул мужские тела и их вещи в воду, после чего скрылся с места происшествия.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что пропавшую в начале февраля женщину нашли в овраге у дороги в российском регионе.

