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15:28, 19 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 17 годам за расправу над двумя братьями на рыбалке

В Волгограде осудили мужчину за убийство двух братьев на рыбалке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

В Волгограде осудили мужчину за расправу над двумя братьями на рыбалке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 7 июля 2023 года мужчина приехал на рыбалку на остров Сарпинский, где познакомился с двумя братьями. В ходе совместного отдыха между ними произошел конфликт. В результате виновный схватил нож и два раза ударил 51-летнего рыбака. Затем нанес не менее 16 ударов тупым предметов второму 59-летнему брату. Травмы, полученные ими, оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник столкнул мужские тела и их вещи в воду, после чего скрылся с места происшествия.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что пропавшую в начале февраля женщину нашли в овраге у дороги в российском регионе.

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