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11:25, 19 февраля 2025Силовые структуры

Сжегший человека заживо москвич попал под суд

В Новой Москве будут судить мужчину, сжегшего человека заживо
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Новой Москве суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по пунктам «е, д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») УК РФ. Следователи допросили свидетелей, осмотрели место происшествия, провели ряд экспертиз. Москвич арестован.

По данным ведомства, 4 мая мужчина в подъезде дома на улице Самуила Маршака из-за неприязни к знакомому дождался, пока он уснет, и поджег его одежду. Потерпевший сгорел заживо.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Шахина и Низами Аббасоввых, обвиняемых в расправе над байкером Кириллом Ковалевым из-за спора о парковке в районе Люблино.

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