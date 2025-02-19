Сжегший человека заживо москвич попал под суд

В Новой Москве будут судить мужчину, сжегшего человека заживо

В Новой Москве суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по пунктам «е, д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») УК РФ. Следователи допросили свидетелей, осмотрели место происшествия, провели ряд экспертиз. Москвич арестован.

По данным ведомства, 4 мая мужчина в подъезде дома на улице Самуила Маршака из-за неприязни к знакомому дождался, пока он уснет, и поджег его одежду. Потерпевший сгорел заживо.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Шахина и Низами Аббасоввых, обвиняемых в расправе над байкером Кириллом Ковалевым из-за спора о парковке в районе Люблино.