Учительница во время секса расцарапала спину подростку и попала в тюрьму

KRCG: В США учительницу приговорили к 4 годам тюрьмы за совращение школьника

В США учительница математики из штата Миссури попала в тюрьму за совращение 16-летнего ученика. Об этом сообщает KRCG.

26-летнюю Хейли Клифтон-Кармак задержали в январе 2024 года после того, как школьник рассказал администрации школы про их отношения. Следствие, в частности, установило, что женщина и подросток занимались сексом в машине на подъездной дорожке возле его дома. Однажды Клифтон-Кармак в порыве страсти даже расцарапала ему спину.

После того как Клифтон-Кармак впервые допросили в декабре 2023 года, она сбежала к семье в Техас, но со временем ее все же задержали. В октябре 2024-го ее приговорили к четырем годам тюрьмы условно при условии, что она пройдет программу реабилитации для людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Однако 14 февраля суд пришел к выводу, что освобождение Клифтон-Кармак станет «злоупотреблением законом об УДО» и постановил привести в исполнение приговор о четырехлетнем тюремном заключении.

Ранее сообщалось, что в США учительницу арестовали за совращение маленького мальчика. Согласно обвинению, 35-летняя Молли Коллин Спирс занялась сексом со школьником в июне 2023 года.