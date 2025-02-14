Учительница занялась сексом со школьником и сама сдалась полиции

В Техасе учительницу арестовали за совращение школьника

В штате Техас, США, учительницу арестовали за совращение маленького мальчика. Об этом сообщается на сайте телеканала Click2Houston.

Согласно обвинению, 35-летняя Молли Коллин Спирс занялась сексом со школьником в июне 2023 года. Возраст жертвы не разглашается. В том же месяце женщина уволилась из школы.

Как стало известно полиции, Спирс склоняла ученика к половому акту. Общаясь с ним онлайн, она убедила мальчика встретиться с ней вне школы. Через некоторое время она сама сдалась полицейским. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Сейчас Спирс находится на свободе. Она вышла под залог в размере 50 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси подросток вступился за учительницу, которая забеременела от него шесть лет назад, и попросил не сажать ее в тюрьму. Он заявил, что женщина никогда не насиловала его и не манипулировала им, а инициатором их отношений был именно он.

