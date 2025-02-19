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13:04, 19 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли позицию России и США по выборам на Украине

Песков: Решение о выборах на Украине не может быть принято Россией и США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Решение о выборах на Украине и его взаимосвязь с прекращением огня не может быть принято Россией и США, хотя стороны обменялись мнениями по этому вопросу в ходе переговоров в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакого решения на этот счет, конечно же, не может быть принято в Москве и Вашингтоне. Есть определенный обмен мнениями на этот счет. Но дальше это не может заходить», — рассказал представитель Кремля. Таким образом, он ответил на вопрос о том, могут ли в республике состояться выборы до принятия решения о прекращении огня или после.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что Россия и США якобы хотят предложить мирный план, включающий три этапа урегулирования конфликта на Украине: прекращение огня, проведение выборов в республике и подписание окончательного соглашения. Предполагается, что заключение договора должно обязательно последовать после избрания нового президента Украины.

Однако позднее Сергей Лавров заявил, что все сообщения о якобы имеющем место трехступенчатом плане урегулирования конфликта на Украине, по словам представителей американской делегации, фейк.

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