В Раде потребовали от Зеленского уволить Сырского и Умерова

Нардеп Безуглая: Если Зеленский не выгонит Сырского и Умерова, Украина проиграет

Украина проиграет в конфликте, если президент страны Владимир Зеленский не отправит в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и главу Министерства обороны (МО) республики Рустема Умерова. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению [Украины]. Это о кислороде для борьбы, и сейчас он еще более критически важен», — написала нардеп.

7 февраля Зеленский уволил ответственного за развитие украинской армии генерал-лейтенанта ВСУ Евгения Мойсюка. Соответствующий документ появился на официальном сайте политика.