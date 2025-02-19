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21:49, 19 февраля 2025Россия

В России предложили оценивать репродуктивное здоровье у детей с 13 лет

«Ъ»: Минздрав РФ предложил оценивать функции деторождения у детей с 13 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минздрав предложил оценивать функции деторождения россиян с 13 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на проект приказа.

Замглавы ведомства Евгения Котова ранее пояснила, что проводить профилактические осмотры акушером-гинекологом и урологом-андрологом нужно в более раннем возрасте. По ее словам, это вызвано более ранним периодом становления и созревания репродуктивных функций.

Репродуктолог Виктория Шустова объяснила, что осмотры помогут подросткам узнать о контрацепции и профилактике инфекций. Кроме того, некоторые проблемы с репродуктивной функцией могут проявляться на более раннем этапе — например, эндометриоз, нарушение менструального цикла, гормональные расстройства.

Ранее директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко сообщила, что за четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось — с 35 до 34,3 миллиона женщин.

В сентябре 2024 года Минздрав предписал россиянкам рожать по-новому. В частности, в стране вводятся новые правила к обезболиванию, а также меняется порядок ведения наблюдения за роженицей.

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