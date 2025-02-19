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12:12, 19 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали о планах борьбы с мошенниками на законодательном уровне

Депутат Ющенко: Госдума работает над мерами защиты россиян от мошенников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Законопроект о защите россиян от мошенников уже внесен и рассматривается Государственной Думой, рассказал «Ленте.ру» депутат Александр Ющенко. Он добавил, что одним из основных пунктов должна стать работа с действиями банков и кредитных организаций.

«Давно внесен законопроект по мерам борьбы с мошенничеством. Сейчас идут активные дискуссии, будем обсуждать, что конкретно нужно усилить. Это предмет рассмотрения профессионального сообщества. Необходимо сделать так, чтобы новые меры одновременно защищали россиян и были удобны», — объяснил политик.

Отдельное внимание, по словам депутата, следует уделить действиям банков и кредитных организаций в части распространения дешевых и быстрых кредитов. Именно этой возможностью зачастую пользуются злоумышленники.

«Необходимо обратить внимание на то, насколько быстро выдаются кредиты. Здесь важен комплекс мер, — уверен Ющенко. — Мошеннические действия всегда будут опережать законодательную базу, поэтому важно аккумулировать все идеи и внести в законодательные акты».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости скоординированных мер для защиты от мошенников. Она также рассказала, что мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров.

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