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12:33, 19 февраля 2025Бывший СССР

В украинской разведке призвали добиться сохранения помощи США

Глава ГУР Украины Буданов: Киеву будет очень тяжело без помощи США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украине будет очень тяжело, в случае если Киев лишится поддержки Вашингтона. Добиться сохранения помощи США призвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина».

«Будем честны — без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины», — заявил глава украинской разведки.

Он также вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин» и назвал ее украинской пословицей.

Ранее во время закрытой встречи в Верховной Раде Буданов заявил, что существование Украины находится под угрозой. По словам главы разведки, страна может утратить свой суверенитет в случае, если Киев и Москва не начнут переговоры до лета 2025 года.

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