Глава ГУР Украины Буданов: Киеву будет очень тяжело без помощи США

Украине будет очень тяжело, в случае если Киев лишится поддержки Вашингтона. Добиться сохранения помощи США призвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина».

«Будем честны — без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины», — заявил глава украинской разведки.

Он также вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин» и назвал ее украинской пословицей.

Ранее во время закрытой встречи в Верховной Раде Буданов заявил, что существование Украины находится под угрозой. По словам главы разведки, страна может утратить свой суверенитет в случае, если Киев и Москва не начнут переговоры до лета 2025 года.