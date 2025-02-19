Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 19 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ выросли потери из-за погоды

Из-за холодной погоды в ВСУ возросли санитарные потери
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) возросли санитарные потери из-за холодной погоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, из-за стабильно низких температур число украинских военных, заболевших простудными заболеваниями на линии боевого соприкосновения, резко возросло. Военный в отставке подчеркнул, что на некоторых участках фронта количество бойцов с ОРЗ, в том числе в тяжелых формах, превышает 50 процентов.

«Следует отметить, что эвакуируют тяжелобольных в исключительных случаях, в основном, если требуется хирургическое вмешательство. Большую часть из них составляют пациенты с обморожением конечностей. Нередки случаи, когда за госпитализацию нужно заплатить начальнику медицинской службы или непосредственному командиру», — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий нарушили оборонительные порядки ВСУ и вошли в село Ямполовка. Он уточнил, что прорвать оборону украинских военных удалось южнее села Терны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп высказался о переговорах в Эр-Рияде. Он назвал сроки встречи с Путиным и заявил о нежелании России уничтожать города Украины

      США приостановили прием иммиграционных заявлений у мигрантов с Украины

      БДСМ-госпожа потребовала с «рабов» 14 тысяч рублей в час за доступ к одной части тела

      Последствия атаки ВСУ на нефтезавод в Самарской области сняли на видео

      Россияне бросились за подержанными легковушками

      У Папы Римского обнаружили пневмонию

      В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на сватовско-кременском направлении

      В ВСУ выросли потери из-за погоды

      Мужчина собирал данные о российских воинских частях и оказался в СИЗО

      Россияне назвали самые популярные способы повышения доходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше