В ВСУ выросли потери из-за погоды

Из-за холодной погоды в ВСУ возросли санитарные потери

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) возросли санитарные потери из-за холодной погоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, из-за стабильно низких температур число украинских военных, заболевших простудными заболеваниями на линии боевого соприкосновения, резко возросло. Военный в отставке подчеркнул, что на некоторых участках фронта количество бойцов с ОРЗ, в том числе в тяжелых формах, превышает 50 процентов.

«Следует отметить, что эвакуируют тяжелобольных в исключительных случаях, в основном, если требуется хирургическое вмешательство. Большую часть из них составляют пациенты с обморожением конечностей. Нередки случаи, когда за госпитализацию нужно заплатить начальнику медицинской службы или непосредственному командиру», — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий нарушили оборонительные порядки ВСУ и вошли в село Ямполовка. Он уточнил, что прорвать оборону украинских военных удалось южнее села Терны.