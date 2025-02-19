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17:06, 19 февраля 2025Россия

Воевавший в Чечне вагнеровец вспомнил разговоры с оказавшимся бывшим врагом соседом

Ветеран Чечни с позывным Чук: Жил в одном вагончике с бывшим врагом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Воевавший в первую и вторую чеченские кампании ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Чук поселился с бывшим врагом по боям в Чечне и вспомнил разговор с соседом. Рассказ военного приводится в Telegram-канале WarGonzo.

По словам Чука, несколько лет назад во время выполнения боевых задач в составе «Вагнера» он жил в одном вагончике с чеченцем, который заведовал в отряде хозяйственными вопросами. После того, как мужчины разговорились, ветеран рассказал соседу, что среди прочего принимал участие в боях в Грозном. В ответ сослуживец рассказал военному, что и сам участвовал в боях, но на стороне чеченских сепаратистов.

«Он [мне говорит]: погоди, это же вы "консерву" брали? А я, говорит, с той стороны был», — вспомнил вагнеровец разговор с соседом, оказавшимся бывшим врагом.

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Сосед также заявил ему, что оказался в рядах сепаратистов не по собственной воле, а по принуждению — боевики пригрозили, что сожгут дом его родных, если он не присоединится к силам Ичкерии. «Отец отдал его [боевикам], ему тогда 17 было. И, сказал, что при первой возможности сбежал оттуда», — привел рассказ соседа Чук.

Вагнеровец добавил, что считает, что «все барьеры» между бывшими противниками в том конфликте уже сняты.

Ранее сообщалось, что в кабине российского танка на специальной военной операции заметили аниме-талисман командира.

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