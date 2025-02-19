Врачи предупредили о поражающем глаза и мозг распространенном заболевании

Врач Агапкин заявил, что некоторые формы герпеса поражают мозг, глаза и печень

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о неожиданной опасности распространенного заболевания. Выпуск с предостережением врача доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что некоторые формы герпеса способные поражать внутренние органы. «Могут приводит к поражению глаз, мозга, печени, провоцировать развитие аутоиммунных и других заболеваний», — объяснил специалист. Кроме того, герпес ухудшает работу иммунной системы.

Врач отметил, что для борьбы с герпесом недостаточно устранить его внешние проявления, например так называемую простуду на губах. По словам доктора, вирус может жить в клетках различных органов.

Ранее Агапкин рассказал россиянам о напитках, защищающих от слабоумия. Таковыми специалист счел белый и зеленый чай, содержащий антиоксиданты, которые предупреждают развитие болезни Альцгеймера.