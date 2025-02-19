Якубович высказался об участии в шоу «Что было дальше?» словами «обрушил бы эту передачу»

Телеведущий Якубович заявил, что участники «Что было дальше?» не умеют шутить

Известный российский телеведущий и актер Леонид Якубович высказался об участии в интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»). В ходе встречи со студентами МГИМО он заявил, что «обрушил бы эту передачу», передает Super.

Якубович признался, что ему не понравились концепция «ЧБД» и юмор ведущих передачи. «Я (...) сказал: "Ребята, вы поаккуратнее, потому что делать вы этого (шутить — прим. «Ленты.ру») не умеете"», — вспомнил он, говоря об участии в программе.

По словам ведущего, он замолчал в середине съемок, чтобы не мешать юмористам работать. «Их сбить можно в одну секунду. (...) Но в принципе было несколько моментов, я бы обрушил эту передачу до того, как ушел», — добавил он.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Якубович со скандалом покинул съемки «ЧБД». «Вы же не дали рассказать. Теперь тайна остается тайной», — сказал телеведущий, обращаясь к участнику программы, комику Алексею Щербакову. Позднее стало известно, что конфликт артиста со звездами интернет-проекта был разыгранной сценой.

Выпуск шоу «Что было дальше?» с Якубовичем вышел в ноябре 2024 года на странице проекта на видеохостинге YouTube. В эфире передачи ведущий не рассказал свою историю до конца.